Алматинец напал с ножом на женщин: сестра пострадавшей рассказала о мотивах преступления

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На днях в Алматы мужчина с ножом напал на двух женщин - пострадавшие попали в больницу. Сестра одной из них рассказала, что все произошло из-за ревности.

18 июля мужчина нанес множество ножевых ранений жительнице Алматы, а после ранил ее мать, передает телеканал "Алматы".

По информации корреспондентов, инцидент произошел ближе к полуночи. Пострадавшая приехала домой на такси, и в этот момент на нее набросился гражданский муж. На крики о помощи выбежала мать пострадавшей, которая также получила ранение в живот, заявили соседи.

"Старший сын вышел, снял с себя футболку и до приезда скорой мы оказывали первую медицинскую помощь. Сын прижал футболку, брюшная полость была сильно ранена оттуда прям кровь шла. Она до приезда скорой была у него на коленях. Скорая ехала 15 минут, маме тоже оказали первую необходимую помощь", - рассказала очевидица нападения.

После напавший мужчина стал убегать с места преступления. Как сообщили корреспонденты, его пытались остановить около 10 мужчин, среди них был и военнослужащий Жаркынбек Айдарханбеков. Мужчину искали среди могил, после люди услышали шум, подбежав на место, они заметили нападавшего, который был вооружен.

Его задержали. В ДП города сообщили, что мужчина находится в ИВС.

23-летняя пострадавшая была прооперирована и находится реанимации, ее мама уже переведена в отделение.

Родная сестра пострадавшей заявила, что все произошло из-за ревности мужчины.

"Я знаю правду. До этого он угрожал, мы писали заявление, даже я писала. Он угрожал говорил ты будешь моей или ничьей. Я тебя зарежу, убью, а сын вырастет сам поймет, говорил он. Это была ревность, это была даже не ревность, а он психически больной. Она вот приезжает с работы, пару раз бывало, что он нападал на таксистов избивал их", - заявила она.

Также сестра пострадавшей сообщила, что на произошедшем уже пытаются нажиться мошенники. По ее словам, неизвестные от ее имени организовали сбор средств и указали неправильные реквизиты. Женщина хочет обратиться в полицию.

Напомним, нападение на женщин в Наурызбайском районе произошло в минувший понедельник. Накануне в УОЗ Алматы рассказали о состоянии пострадавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979445-almatinets-napal-s-nozhom-na-zhenschin-sestra-postradavshey-rasskazala-o-motivah-prestupleniya/