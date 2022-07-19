Алматинец напал с ножом на двух женщин. Момент попал на видео

Момент за несколько секунд до нападения. Кадр из видео: t.me/kris_p_news

Алматинские стражи порядка задержали в Наурызбайском районе мужчину 1991 года рождения. Его подозревают в нападении с ножом на двух женщин, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик, снятый на месте происшествия, был опубликован в сообществе Kris P в Telegram. В описании к посту сказано, что инцидент произошел ночью.

Авторы поста заявили, что мужчина напал на свою супругу, а затем и на ее мать в ходе бытового конфликта.

Как пишет официальный медиапортал МВД Polisia.kz, нападавшего задержал военнослужащий воинской части 5571 Нацгвардии.

Указывается, что контрактник Жаркынбек Айдарханбеков находился дома с семьей. Около 23:50 он услышал женские крики и, выбежав на улицу, увидел, как неизвестный бьет двух женщин.

Нападавший также заметил гвардейца и побежал в сторону городского кладбища "Дружба". Преследуя подозреваемого, Айдарханбеков позвонил в "скорую" и полицию.

Нападавший попытался спрятаться на кладбище, однако военнослужащий задержал мужчину и передал его полицейским, а пострадавших женщин – фельдшерам скорой помощи.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции города Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в реестре расследований по ч. 2 ст. 106 УК РК.

Подозреваемого 1991 года рождения задержали и поместили в изолятор временного содержания.

"В настоящее время Управлением полиции Наурызбайского района проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленых на установление объективных обстоятельств дела, а также всестороннее и полное расследование", – добавили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979191-almatinets-napal-s-nozhom-na-dvuh-zhenschin-moment-popal-na-video/