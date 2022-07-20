Алматинец напал с ножом на двух женщин: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
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В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали о состоянии женщин, на которых на днях напал мужчина с ножом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Выяснилось, что пострадавшие женщины были госпитализированы в Городскую клиническую больницу № 7 с ножевыми ранениями.
23-летняя пациентка с множественными проникающими колото-резаными ранами грудной клетки и брюшной полости была экстренно госпитализирована в отделение реанимации. Ее состояние стабильно тяжелое.
"52-летняя женщина госпитализирована в отделение хирургии. Состояние на сегодняшний день средней степени тяжести, в динамике без ухудшения. Необходимое стационарное лечение получает", – сообщили в УОЗ Алматы.
Напомним, алматинские стражи порядка задержали в Наурызбайском районе мужчину 1991 года рождения. Его подозревают в нападении с ножом на двух женщин.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979409-almatinets-napal-s-nozhom-na-dvuh-zhenschin-o-sostoyanii-postradavshih-rasskazali-v-gorzdrave/