Появилось видео ареста организатора турнира в Актау с участием Хабиба Нурмагомедова

Кадр из видео: ДП Мангистауской области

Департамент полиции Мангистауской области поделился видео ареста одного из организаторов турнира по ММА в Актау с участием Хабиба Нурмагомедова. Мужчина толкнул полицейского, передает корреспондент NUR.KZ.

Решением административного суда бизнесмен был арестован на 10 суток. На предоставленных ДП Мангистауской области кадрах видно, как проходит онлайн-заседание суда.

Полицейский заполняет документы, сам мужчина объяснил, что инцидент произошел из-за узкого прохода и извинился. Потом его помещают в камеру специального приемника в Актау.

Напомним, ранее в соцсетях распространили видео, как толпа фанатов бросилась к чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову на набережной в Актау. При этом один мужчина толкнул правоохранителя. Как выяснилось, им оказался один из организаторов турнира.

Стражи порядка сообщили, что его установили и доставили в городское управление полиции. По решению административного суда за мелкое хулиганство правонарушитель был арестован на 10 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979028-poyavilos-video-aresta-organizatora-turnira-v-aktau-s-uchastiem-habiba-nurmagomedova/