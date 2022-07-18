Арестован мужчина, толкнувший полицейского во время приезда Хабиба в Актау (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В соцсетях появилось видео, как толпа фанатов бросилась к чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову на набережной в Актау. При этом один из мужчин толкнул полицейского. Ролик прокомментировали в ДП Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

После окончания международного турнира по ММА "Naiza 41 х Eagle 48" люди бросились за Хабибом Нурмагомедовым. Известного гостя сопровождала охрана, также на месте присутствовали полицейские.

На появившихся в соцсетях кадрах видно, как один из мужчин в голубой рубашке толкает сотрудника в форме, чтобы поближе подобраться к кумиру.

"Полицейских наших жалко - и матерят их, и толкают", - говорится в подписи к ролику, опубликованному в Telegram-канале Kozachkov offside.

В ДП Мангистауской области сообщили, что 16 июля в Актау прошел международный турнир с участием Хабиба Нурмагомедова.

На следующий день в социальных сетях распространилось видео, где один из организаторов толкнул сотрудника полиции при охране общественного порядка.

"Личность человека на видео была установлена, он был доставлен в УП Актау. В отношении него составлен административный протокол по ст.434 ч.1 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Материал направлен в административный суд", - отметили в ведомстве.

Здесь добавили, что решением административного суда мужчина арестован на 10 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978978-arestovan-muzhchina-tolknuvshiy-politseyskogo-vo-vremya-priezda-habiba-v-aktau-video/