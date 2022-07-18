"Работа была заморожена": В Генпрокуратуре рассказали о деталях захвата аэропорта в Актобе

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Заместитель начальника 1-й Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК озвучил детали захвата аэропорта Актобе в ходе январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Елдос Килымжанов сообщил, что широко применяется институт процессуального соглашения в рамках расследования январских событий в стране. В рамках этой процедуры, напомнил он, в Актюбинской области в отношении трех подозреваемых уже состоялся обвинительный приговор.

Он рассказал подробности того дела.

"Согласно установленным обстоятельствам, 5 января указанные лица совершили захват международного аэропорта города Актобе путем блокирования и приостановления его деятельности.

В результате работа стратегического объекта была заморожена на двое суток, задержаны внутренние и международные рейсы, причинен значительный ущерб", – подчеркнул представитель надзорного органа.

По его словам, судом они приговорены к различным мерам наказания.

Ранее о захвате аэропорта города Актобе рассказывал аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978992-rabota-byla-zamorozhena-v-genprokurature-rasskazali-o-detalyah-zahvata-aeroporta-v-aktobe/