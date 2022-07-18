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Катер, на котором находились 24 человека, затонул в ВКО: полиция начала расследование

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Затонувший в ВКО катер
Затонувший катер. Кадр из видео: instagram.com/shygysqaz_tjd

Начато досудебное расследование по факту затопления на Бухтарминском водохранилище катера, на котором находились люди. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"По данному факту 17 июля 2022 года начато досудебное расследование по ст.344 ч.1 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта). Проводится соответствующая экспертиза", - пояснили в пресс-службе ДП Восточно-Казахстанской области.

Напомним, ранее стало известно, что 17 июля на Бухтарминском водохранилище рейсовый пассажирский катер попал в шторм и начал тонуть.

На борту находились 24 человека, среди них 21 пассажир и три члена команды. К счастью, все были спасены и доставлены на сушу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978983-kater-na-kotorom-nahodilis-24-cheloveka-zatonul-v-vko-politsiya-nachala-rassledovanie/

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