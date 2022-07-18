В ВКО под воду ушел катер, на котором было 24 человека (видео)

Кадр из видео с места событий: instagram.com/oskemenlive

24 человека спасли с тонущего катера, который попал в шторм на Бухтарминском водохранилище, сообщается в официальном Instagram Департамента по ЧС ВКО.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, примерно в 19:00, в трех километрах от базы отдыха "Аюда".

Рейсовый пассажирский катер попал в шторм и начал тонуть. На борту находилось 24 человека, среди них 21 пассажир и три члена команды. Отмечается, что скорость ветра в момент ЧП достигала 20 м/с.

"Для спасения людей члены команды во главе с капитаном оперативно развернули спасательный плот, находящийся на катере", – сообщили в ДЧС ВКО.

Все пассажиры (21 человек, среди которых 9 детей), а также члены команды были доставлены на базу отдыха "Аюда".

Как отметили в ведомстве, состояние пассажиров удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась.

"Пассажиры были размещены на базе отдыха, им оказана необходимая помощь, организовано питание. Вещи пассажиров были доставлены с места происшествия спасателями ДЧС ВКО на берег", – говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978899-kater-s-24-lyudmi-na-bortu-ushel-pod-vodu-v-vko-video/