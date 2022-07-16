Руководству Нацмузея вменили еще один уголовный эпизод

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В Антикоре сообщили, что в отношении руководства Национального музея проводится расследование. Отмечается, что при реализации одного из проектов подрядной организации был выплачен 1,3 млрд тенге, хотя фактическая стоимость работ не превышала и ста миллионов тенге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции.

"Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении руководства Национального музея и других лиц по хищению бюджетных средств в особо крупном размере при реализации в 2017-2018 годах проекта "Создание 3D моделей объектов, включенных в Общенациональный Перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах", – сообщили представители ведомства.

Отмечается, что Национальный музей выплатил подрядной организации 1,3 млрд тенге за выполненные работы в рамках указанного проекта.

"Между тем проведенным экспертным исследованием установлено, что фактическая стоимость работ составила 83,4 миллиона тенге.

Таким образом, стоимость работ необоснованно завышена на 1,2 млрд тенге, чем причинен государству ущерб в особо крупном размере", – подчеркнули в Антикоре.

На данный момент расследование продолжается. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

Ранее представителей Национального музея заподозрили в хищении 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

Директор Нацмузея Арыстанбек Мухамедиулы сейчас находится под арестом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978788-rukovodstvu-natsmuzeya-vmenili-esche-odin-ugolovnyy-epizod/