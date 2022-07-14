Закидали камнями на Алаколе: стало известно состояние пострадавшей девочки

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В пресс-службе Управления здравоохранения Алматинской области рассказали, в каком состоянии находится ребенок, поступивший в больницу после инцидента на побережье Алаколя: 8-летнюю девочку закидал камнями пьяный мужчина, передает корреспондент NUR.KZ.

"Пациент 2014 года рождения обратилась в Алакольскую районную больницу в сопровождении родителей, осмотрена дежурным врачом и врачом-хирургом.

Проведена компьютерная томография головного мозга. Выставлен диагноз: рваная рана лобной области справа, ушиб мягких тканей лобно-височной области справа. Назначено амбулаторное лечение", – сообщили в облздраве.

О самом происшествии мы рассказывали сегодня утром.

Что же касается подозреваемого – в полиции ранее сообщили, что по факту хулиганства инициировано уголовное расследование. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978530-zakidali-kamnyami-na-alakole-stalo-izvestno-sostoyanie-postradavshey-devochki/