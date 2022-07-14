Семью с детьми закидали камнями на побережье Алаколя

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На побережье Алаколя в Жетысуской области пьяный мужчина забросал камнями семью из Талдыкоргана. При нападении пострадала 8-летняя девочка, которую с серьезными травмами госпитализировали в больницу. По факту хулиганства инициировано уголовное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.

10 июля к полицейским Алакольского района обратилась супружеская пара из Талдыкоргана с просьбой принять меры к неизвестному, из-за действий которого пострадал их ребенок.

Выяснилось, что супруги подверглись нападению в селе Акши, где их автомашину забросали камнями.

"В Mercedes-Benz находились взрослые и четверо несовершеннолетних. Супруги вместе с детьми направлялись на Алаколь и искали пансионат у побережья. Неожиданно их машину забросал камнями неизвестный. Один из камней пробил лобовое стекло и попал в 8-летнюю девочку. Также причинены технические повреждения автомашине", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Жаркента. В своих показаниях мужчина пояснил, что находился в алкогольном опьянении.

"По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.293 УК РК (Хулиганство). На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - дополнили в ведомстве.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу Талдыкоргана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978394-semyu-s-detmi-zakidali-kamnyami-na-poberezhe-alakolya/