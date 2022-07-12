Жителя Шымкента убили во время семейного конфликта

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Шымкенте мужчина умер от ножевого ранения, полученного во время семейного конфликта. Расследование дела проводится по статье "Убийство", передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

9 июля в полицию от бригады скорой помощи поступило сообщение о смерти 48-летнего мужчины.

Стражи порядка установили, что он получил ножевое ранение в ходе семейного конфликта.

Факт зарегистрирован по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство". Назначены экспертизы.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что супругов убили в Павлодарской области. Они тоже скончались от ножевых ранений. При этом в доме находился ребенок. По подозрению в совершении преступления был задержан 22-летний односельчанин погибших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977988-zhitelya-shymkenta-ubili-vo-vremya-semeynogo-konflikta/