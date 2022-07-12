Экс-заместитель акима Костаная попал под амнистию

Ануарбек Касимов. Фото: kstnews.kz

Вынесен приговор экс-заместителю акима Костаная Ануарбеку Касимову и бывшему руководителю городского отдела ЖКХ Наурзбаю Мусину. Они попали под амнистию. Об этом сообщается на официальном сайте Костанайского областного суда.

Дело рассматривалось в суде №2 Костаная. Обоих экс-чиновников обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.361 ч.1 УК РК), также бывший глава отдела ЖКХ подозревался в халатности (ст.371 ч.2 УК РК).

Суд установил, что в 2020 году по конкурсу на текущий ремонт Притобольского парка в районе центрального пляжа в Костанае Наурзбай Мусин не составил корректировочный сметный расчет на сэкономленную сумму бюджетных средств, не запросил прайс-листы, не провел анализ рынка и цен на малые архитектурные формы. Это привело к ущербу в особо крупном размере на сумму 76 млн тенге.

Также чиновники, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в апреле 2021 года, зная о непогашенной задолженности перед одним из ИП за укладку брусчатки по договору с ТОО, указали подрядчикам о необходимости погасить задолженность.

Директора предприятий, опасаясь создания искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности, передали в адрес ИП 1,5 млн тенге.

Кроме того, в марте 2021 года госслужащие при подготовке имиджевых видеоматериалов о благоустройстве города попросили несколько ТОО произвести оплату, в результате чего предприятия перечислили одному ИП 1 млн тенге.

Прокурор просил приговорить бывшего руководителя отдела ЖКХ по двум статьям к ограничению свободы сроком на 1 год и пожизненно запретить ему занимать должности на государственной службе.

Экс-заместителя акима Костаная - к 1 году ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. При этом гособвинитель настаивал на освобождении подсудимых от основного наказания в виде ограничения свободы.

В итоге суд признал бывших чиновников виновными и с применением закона "Об амнистии" освободил их от отбытия основного наказания в виде ограничения свободы, оставив дополнительное наказание - пожизненный запрет занимать должности на государственной службе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее стало известно, что бывшие заместитель акима Костаная Ануарбек Касимов и руководитель городского отдела ЖКХ Наурзбай Мусин предстанут перед судом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977993-eks-zamestitel-akima-kostanaya-popal-pod-amnistiyu/