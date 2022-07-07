Экс-замакима Костаная Ануарбек Касимов предстанет перед судом

Ануарбек Касимов. Фото: kstnews.kz

Бывшие заместитель акима Костаная Ануарбек Касимов и руководитель городского отдела ЖКХ Наурзбай Мусин предстанут перед судом. Уголовное дело поступило в суд №2 и принято к производству, передает "ТоболИнфо".

Судья Мерей Аманжулов вынес постановление о принятии уголовного дела к производству и назначении главного судебного разбирательства.

Экс-заместитель акима Костаная обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а бывший руководитель отдела ЖКХ - в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями.

"Рассмотрение уголовного дела провести в открытом судебном заседании в сокращенном порядке", - указывается в постановлении.

Главное судебное разбирательство назначено на 11 июля.

Напомним, в сентябре 2021 года акиму Костаная рекомендовали уволить главу отдела ЖКХ Наурзбая Мусина. По мнению прокуратуры, чиновник отдавал незаконное предпочтение и оказывал содействие подрядчикам. Позже стало известно, что госслужащий лишился своей должности.

Ануарбек Касимов, как сообщает издание, ушел с поста заместителя акима Костаная по собственному желанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977323-eks-zamakima-kostanaya-anuarbek-kasimov-predstanet-pered-sudom/