Экс-замакима Костаная Ануарбек Касимов предстанет перед судом
Опубликовано:
Бывшие заместитель акима Костаная Ануарбек Касимов и руководитель городского отдела ЖКХ Наурзбай Мусин предстанут перед судом. Уголовное дело поступило в суд №2 и принято к производству, передает "ТоболИнфо".
Судья Мерей Аманжулов вынес постановление о принятии уголовного дела к производству и назначении главного судебного разбирательства.
Экс-заместитель акима Костаная обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а бывший руководитель отдела ЖКХ - в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями.
"Рассмотрение уголовного дела провести в открытом судебном заседании в сокращенном порядке", - указывается в постановлении.
Главное судебное разбирательство назначено на 11 июля.
Напомним, в сентябре 2021 года акиму Костаная рекомендовали уволить главу отдела ЖКХ Наурзбая Мусина. По мнению прокуратуры, чиновник отдавал незаконное предпочтение и оказывал содействие подрядчикам. Позже стало известно, что госслужащий лишился своей должности.
Ануарбек Касимов, как сообщает издание, ушел с поста заместителя акима Костаная по собственному желанию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977323-eks-zamakima-kostanaya-anuarbek-kasimov-predstanet-pered-sudom/