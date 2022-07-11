137 млн тенге похитили мошенники у жителя Нур-Султана

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Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД Жандос Суюнбай на брифинге ведомства рассказал, как мошенники смогли украсть у жителя Нур-Султана крупную сумму денег, передает корреспондент NUR.KZ.

Жандос Суюнбай сообщил, что в мае текущего года столичные полицейские разоблачили преступную группу в составе 7 человек, укравшую 137 млн тенге со счета жителя столицы.

"В ходе проверки было установлено, что в эту группу входят казахстанские и иностранные граждане. В ходе обыска было обнаружено более 8 миллионов тенге наличными, мобильные телефоны, SIM-карты, более 20 платежных карт, а также записи имен и паролей банковских карт.

В настоящее время члены группы могут быть замешаны в двух эпизодах мошенничества, убытки от которых превышают 170 млн тенге", – пояснил спикер.

По словам Суюнбая, основные фигуранты задержаны, а в отношении других подозреваемых проводятся следственные и розыскные мероприятия для установления их сообщников.

Кроме того, полицейские проверяют всех на причастность к другим преступлениям.

Ранее спикер рассказал о случае в Алматы, когда мошенники обманом вынудили женщину продать квартиру и перечислить им деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977841-137-mln-tenge-pohitili-moshenniki-u-zhitelya-nur-sultana/