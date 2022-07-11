Женщина продала квартиру и отдала 23 млн тенге мошенникам в Алматы

Иллюстративное фото: freepik.com

На брифинге в МВД рассказали о попавшейся на уловку мошенников жительнице Алматы. Поддавшись их влиянию, женщина продала квартиру и отдала им 23 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"Жительница города Алматы с 13 по 22 июня текущего года, находясь под влиянием манипуляций мошенников, продала свою квартиру. Полученные от продажи денежные средства в размере 23 млн тенге несколькими траншами перевела на счета мошенников.

Поняв, что попала на уловки аферистов, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы только 24 июня.

По данному факту УП Алмалинского района ДП Алматы начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК РК – Мошенничество в особо крупном размере", – сообщил глава центра по борьбе с киберпреступностью Жандос Суюнбай.

Спикер рассказал, что для убедительности мошенники порой представляются полицейскими. При звонках они сообщают, что на гражданина в данный момент якобы оформляется кредит под залог надвижимости.

Для поимки "аферистов" лжеполицейские предлагают срочно продать недвижимость по заниженной цене, а денежные средства – для сохранности перевести на "страховой счет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977837-zhenschina-prodala-kvartiru-i-otdala-23-mln-tenge-moshennikam-v-almaty/