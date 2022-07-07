Фото: ДП Алматы

Торговый центр вновь "заминировали" в Алматы. Сообщение о якобы заложенной бомбе поступило в полицию города 7 июля в 12.12 часов. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в пресс-службе Департамента полиции города.

"В рамках предусмотренного алгоритма первичного реагирования на подобные сообщения, в первую очередь была осуществлена эвакуация посетителей и работников центра, нарядами дорожно-патрульной полиции к прилегающей к данному объекту проезжей части осуществляют отвод транспортных средств", - сообщили в Департаменте полиции.

На данный момент проверочные мероприятии уже завершены, информация о заминировании оказалась ложной.

Вместе с тем в полиции Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.

Напомним, ранее сообщалось, что жителя Житикары осудили за "минирование" общественных объектов Алматы и Нур-Султана. Мужчина через электронную почту заявил о заложенной бомбе, надеясь, что таким образом к ответственности будет привлечен его сосед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977361-torgovyy-tsentr-vnov-zaminirovali-v-almaty/