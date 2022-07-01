Хотел отомстить соседям: IT-специалиста осудили за сообщения о "бомбах" в Алматы и Нур-Султане

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Жителя Житикары осудили за телефонный терроризм. IT-специалист сделал рассылку по электронной почте, сообщив о якобы заложенной бомбе в крупных объектах Алматы и Нур-Султана. Об этом сообщается на сайте суда города Нур-Султан.

Согласно материалам уголовного дела, сообщения о заложенной бомбе в крупных объектах Алматы и Нур-Султана поступили через электронную почту 31 марта этого года. Однако умысел у правонарушителя появился еще в январе 2022 года, когда он, из-за постоянного нарушения тишины соседом, решил ему отомстить. Для этого мужчина выбрал странный путь - сообщить от имени соседа о заложенной бомбе.

"Гражданин Т. приобрел сотовый телефон с номером, зарегистрировал его на соседа, создал электронную почту. 31.03.2022 года разослал письма с содержанием "У вас бомба" в "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", "Международный аэропорт Алматы", автосалоны ТРЦ, ТЦ и БЦ.

Чтобы возложить ответственность на соседа, Т. выбрал момент появления соседа, оставив сотовый телефон на лестничной площадке рядом с его квартирой. Телефон взяла несовершеннолетняя дочь соседа, передала отцу, который хранил у себя в квартире", - говорится в сообщении суда.

Как отмечают в суде, действия Т. повлекли нарушение спокойствия граждан из-за эвакуации с объектов и задержку рейсов.

В авиационной транспортной прокуратуре Нур-Султана сообщили, что взрывные устройства обнаружены не были. А лжетеррористом оказался житель Житикары Т. 1986 года рождения.

"Как правило, в таких случаях начинается проверка с применением служебно-розыскных собак и спецтехники, проводится оцепление здания, эвакуируются посетители и персонал, приостанавливается транспортная инфраструктура, передвигаются графики полетов т.д. В итоге, все это приводит к негативным и затратным последствиям", - рассказали в авиационной транспортной прокуратуре.

7 июня этого года авиационная транспортная прокуратура Нур-Султана передала уголовное дело в отношении лжетеррориста в суд. 1 июля гражданин Т. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроков на полтора года. Во время следствия Т. возместил причиненный государству ущерб на сумму 1,6 млн тенге.

Сам Т. признал вину и раскаялся в содеянном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976619-hotel-otomstit-sosedyam-it-spetsialista-osudili-za-soobscheniya-o-bombah-v-almaty-i-nur-sultane/