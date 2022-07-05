Арестован глава управления ДЧС Нур-Султана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 5 июля, стало известно о том, что был арестован начальник управления Департамента по ЧС Нур-Султана, в отношении которого ведет расследование Антикор, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официального представителя МЧС Талгата Уали.

Как сообщил Талгат Уали корреспонденту NUR.KZ, Антикоррупционная служба действительно проводит досудебное расследование по статье 366 УК РК ("Получение взятки").

По словам Уали, по подозрению в совершении коррупционного преступления был задержан начальник Управления ДЧС города Нур-Султана, и в отношении него применена мера пресечения в виде ареста.

В данный момент ведутся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что сотрудники АПК РК расследуют дело в отношении главы одного из Управлений столичного ДЧС. Его подозревают в получении крупной суммы денег за признание аварийным одного из городских стадионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977097-arestovan-glava-upravleniya-dchs-nur-sultana-v-otnoshenii-kotorogo-vedet-rassledovanie-antikor/