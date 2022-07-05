Антикор начал расследование в отношении главы Управления ДЧС Нур-Султана

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Антикор начал расследование в отношении руководителя Управления Департамента по ЧС Нур-Султана. Его подозревают в коррупции. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АПК РК.

Указывается, что сотрудники Антикоррупционной службы ведут досудебное расследование в отношении руководителя Управления ДЧС по факту получения взятки в сумме 5 миллионов тенге от директора ТОО.

"Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении руководителя Управления ДЧС по городу Нур-Султан по факту получения взятки в сумме 5 миллионов тенге от директора ТОО, за оказание содействия в признании объекта "Центральный стадион им. К.Мунайтпасова" аварийным", - говорится в сообщении Антикора.

В Антикоре указали, что на данный момент расследование продолжается. Итоговое решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом.

Иная информация, как отметили в Агентстве по противодействию коррупции, в интересах следствия разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977086-antikor-nachal-rassledovanie-v-otnoshenii-glavy-upravleniya-dchs-nur-sultana/