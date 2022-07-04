Тело младенца нашли в Талдыкоргане: стали известны подробности

Иллюстративное фото: pexels.com

Стражи порядка после обнаружения в Талдыкоргане тела новорожденного ребенка зарегистрировали уголовное дело и разыскивают мать младенца. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве озвучили новые подробности происшествия. Так, по данным правоохранителей, 4 июля в 07.30 часов в дежурную часть УП Талдыкоргана поступило сообщение от 42-летнего жителя.

Он рассказал, что в микрорайоне "Коктем" возле одного из домов у мусорных баков лежит тело младенца.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали по ст.100 УК РК, то есть убийство матерью новорожденного ребенка.

"Следственно-оперативной группой осуществлен выезд на место происшествия, в ходе которого установлено, что тело новорожденного ребенка, укутанное в белое полотенце, лежало на земле возле полимерного мусорного контейнера", - отметили в ДП Алматинской области.

Сейчас сотрудники проводят мероприятия по установлению личности матери и других свидетелей.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация об обнаружении тела младенца в мусорном контейнере в Талдыкоргане. Полицейские ее подтвердили и указали, что это девочка. Тело было направлено в морг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976919-telo-mladentsa-nashli-v-taldykorgane-stali-izvestny-podrobnosti/