Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Талдыкоргане
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В Талдыкоргане в мусорном контейнере обнаружили тело младенца. Информацию подтвердили в Департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.
Информация об обнаружении тела младенца в мусорном контейнере в Талдыкоргане появилась в социальных сетях 4 июля. Ее подтвердили в Департаменте полиции Алматинской области.
"Примерно в 7 часов утра дворник нашел тело младенца и сообщил об этом в полицию. В настоящий момент тело направлено в морг. Ребенок новорожденный. Пол - девочка", - отметили в пресс-службе ведомства.
Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним, в апреле текущего года в Костанае на территории одного из городских рынков обнаружили пакет с мертвым младенцем. Правоохранители начали досудебное расследование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976810-telo-mladentsa-nashli-v-musornom-konteynere-v-taldykorgane/