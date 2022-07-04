Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Талдыкоргане

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В Талдыкоргане в мусорном контейнере обнаружили тело младенца. Информацию подтвердили в Департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация об обнаружении тела младенца в мусорном контейнере в Талдыкоргане появилась в социальных сетях 4 июля. Ее подтвердили в Департаменте полиции Алматинской области.

"Примерно в 7 часов утра дворник нашел тело младенца и сообщил об этом в полицию. В настоящий момент тело направлено в морг. Ребенок новорожденный. Пол - девочка", - отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в апреле текущего года в Костанае на территории одного из городских рынков обнаружили пакет с мертвым младенцем. Правоохранители начали досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976810-telo-mladentsa-nashli-v-musornom-konteynere-v-taldykorgane/