Осужденного за избиение человека Бауржана Ашигалиева задержали и поместили в СИЗО

Бауржан Ашигалиев. Фото: ДП Алматы

Музыканта Бауржана Ашигалиева, осужденного за избиение молодого человека и объявленного в розыск, задержали и поместили в СИЗО Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

О задержании сообщила на своей странице в Facebook правозащитница Дина Смаилова.

"26 июня 2022 года был задержан Бауржан Ашигалиев! У нас нет информации, кем задержан и где, но знаем точно, что водворен в ИВС! Спасибо большое сотрудникам полиции за выполненную работу", – сообщила Смаилова.

В Департаменте полиции Алматы подтвердили задержание Ашигалиева и отметили, что на данный момент он содержится в следственном изоляторе.

Более подробная информация по данному вопросу не разглашается.

Ранее сообщалось о том, что Бауржан Ашигалиев объявлен в розыск. Его осудили в декабре 2021 года за причинение тяжкого вреда здоровью. Сообщалось, что он избил молодого человека, в результате чего тот лишился глаза.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы. 8 февраля 2022 года апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Также Ашигалиев предстал перед судом в 2019 году. Тогда его бывшая супруга, Ксения Ашигалиева, обвинила Бауржана в том, что он пытался похитить ее и убить. Прокурор запросил для него 2,5 года лишения свободы. Но Ашигалиев был оправдан по данному делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976570-osuzhdennogo-za-izbienie-cheloveka-baurzhana-ashigalieva-zaderzhali-i-pomestili-v-sizo/