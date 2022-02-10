Полиция Алматы объявила в розыск музыканта Бауржана Ашигалиева

Бауржан Ашигалиев. Фото: ДП Алматы

Полиция Алматы разыскивает музыканта Бауржана Ашигалиева, осужденного за избиение молодого человека, передает NUR.KZ.

Как сообщил в своем Telegram-канале заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 часть 1 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), разыскивается Ашигалиев Бауржан Жанибекович, 18.03.1986 года рождения.

Абдрахманов призвал сообщать сведения о разыскиваемом по телефонам: +7 701 758 67 60, +7 708 683 94 33 и 8 (727) 254 43 51.

Напомним, Бауржана Ашигалиева осудили в декабре 2021 года за причинение тяжкого вреда здоровью. Сообщалось, что он избил молодого человека, в результате чего тот лишился глаза. Согласно решению суда, музыкант будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности.

Также Ашигалиев предстал перед судом в 2019 году. Тогда его бывшая супруга, Ксения Ашигалиева, обвинила Бауржана в том, что он пытался похитить ее и убить. Прокурор запросил для него 2,5 года лишения свободы. Но Ашигалиев был оправдан по данному делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955486-politsiya-almaty-obyavila-v-rozysk-muzykanta-baurzhana-ashigalieva/