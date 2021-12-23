Музыканта Бауыржана Ашигалиева осудили за избиение

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В Алмалинском районном суде Алматы вынесли приговор в отношении Бауыржана Ашигалиева, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Музыкант будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности, сообщается на официальной странице горсуда в Facebook.

Как сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда Алматы, подсудимый Ашигалиев и потерпевший К. прибыли в квартиру матери подсудимого для урегулирования конфликта, произошедшего ранее днем между ней и потерпевшим.

"Во время встречи между матерью подсудимого и потерпевшим К. произошел словесный конфликт. Данный конфликт А. воспринял как оскорбление со стороны К., и накинувшись на последнего, начал наносить удары кулаком по левому глазу потерпевшего", - говорится в сообщении суда.

Судебно-медицинская экспертиза установила у потерпевшего контузию глазного яблока 4-й степени, которая привела к потере зрения левого глаза. Установлен тяжкий вред здоровью.

Подсудимый в суде вину не признал и просил об оправдании. Потерпевший просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Согласно УК РК, наказание за данное преступление предусматривает ограничение либо лишение свободы сроком от трех до восьми лет. В качестве смягчающих вину обстоятельств суд признал наличие у подсудимого двух малолетних детей, а также отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд признал Ашигалиева виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако в связи с амнистией срок наказания был сокращен на 1/5 и окончательно определен в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также с него будет взыскано 3 млн тенге за возмещение морального вреда потерпевшему.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в 2019 году супруга Бауыржана, Ксения Ашигалиева, обвинила его в том, что он пытался похитить ее и убить. Музыкант предстал перед судом, прокурор запросил для него 2,5 года лишения свободы. Но Бауыржан Ашигалиев был оправдан по данному делу, поскольку у суда возникли сомнения в правдивости показаний потерпевшей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1948251-muzykanta-bauyrzhana-ashigalieva-osudili-za-izbienie/