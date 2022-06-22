Тренера осудили за интимную близость с 14-летней подопечной в Алматинской области

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В Алматинской области вынесли приговор тренеру, которого подозревали в сексуальной близости с 14-летней подопечной. Мужчина признан виновным, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Алматинского областного суда.

Уголовное дело рассматривалось в Каскелене. Процесс проходил в закрытом режиме и длился более 2,5 месяцев.

"Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних №2 подсудимый был признан виновным по ч.2 ст.122 УК РК (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.

С отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности и пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними", - сообщила пресс-секретарь Алматинского областного суда Молдир Мухамеджанова.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, 34-летнего тренера обвинили в сексуальной близости с 14-летней спортсменкой. В ходе расследования и судебного процесса подозреваемый находился под подпиской о невыезде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975248-trenera-osudili-za-intimnuyu-blizost-s-14-letney-podopechnoy-v-almatinskoy-oblasti/