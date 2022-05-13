Тренера заподозрили в интимной близости с 14-летней подопечной в Алматинской области

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Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматинской области рассматривает дело спортивного тренера, обвиняемого в сексуальной близости со своей 14-летней подопечной, передает Sputnik Казахстан.

Судебный процесс начался еще 4 апреля. Он проходит в Каскелене Карасайского района. Очередное слушание назначено на 18 мая.

"Процесс закрытый. Подозреваемый участвует в суде, находясь под подпиской о невыезде. Уголовное дело поступило в суд по статье 122 Уголовного кодекса РК, то есть половое сношение с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, ранее отец первоклассника заявил, что его сына изнасиловали несколько старшеклассников в частной школе в Алматы. В департаменте полиции города проинформировали, что проводится досудебное расследование по статье 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". Назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969181-trenera-zapodozrili-v-intimnoy-blizosti-s-14-letney-podopechnoy-v-almatinskoy-oblasti/