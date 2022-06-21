Скандальный клиент кафе брызнул перцовым баллончиком в полицейских близ Алматы

Иллюстративное фото: ДП ВКО

Близ Алматы подвыпивший мужчина напал на полицейских и использовал перцовый баллончик. У сотрудников диагностирован серьезный ожог глаз. Злоумышленника задержали и инициировали против него уголовное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Факт был зарегистрирован в Талгарском районе, где 19 июня двое патрульных прибыли по вызову в кафе, расположенное на трассе Алматы-Талгар. Работница заведения заявила, что один из клиентов устроил скандал и отказался оплатить счет.

Находившийся в алкогольном опьянении мужчина вел себя агрессивно и не исполнял требование правоохранителей проследовать к служебной машине. В итоге, достав из кармана перцовый баллончик, злоумышленник брызнул из него в обоих сотрудников и попытался скрыться с места происшествия.

"Несмотря на временную потерю зрения, полицейским при содействии еще двух коллег, подъехавших к месту происшествия, удалось задержать подозреваемого. Выяснилось, что 28-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Медицинское освидетельствование подтвердило у задержанного алкогольное опьянение. Сейчас в отношении него инициировано уголовное расследование по ст.380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

У пострадавших полицейских врачи диагностировали ожог глаз и временную нетрудоспособность.

"Обоим сотрудникам была оказана необходимая медицинская помощь. Они отдохнули и уже на следующие сутки вновь приступили к своим служебным обязанностям", - дополнили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975077-skandalnyy-klient-kafe-bryznul-pertsovym-ballonchikom-v-politseyskih-bliz-almaty/