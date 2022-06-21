Мужчину избили монтировкой, вывезли к реке и оставили умирать в Актюбинской области

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Жительница Актюбинской области 13 июня обратилась в полицию с письменным заявлением о пропаже сына. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Убийство", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

После обращения женщины в ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители установили, что между пропавшим 25-летним мужчиной и его другом произошел конфликт.

В результате подозреваемый несколько раз ударил приятеля монтировкой, после чего погрузил в машину, вывез на берег реки, где молодой человек скончался.

"По данному факту проводится досудебное расследование по ст.99 УК РК "Убийство". Подозреваемый задержан в порядке ст.128 УПК РК и водворен в ИВС", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что актюбинцев избили и сутки держали в подвале, требуя деньги. Подозреваемых в вымогательстве задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974999-muzhchinu-izbili-montirovkoy-vyvezli-k-reke-i-ostavili-umirat-v-aktyubinskoy-oblasti/