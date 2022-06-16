Актюбинцев избили и сутки держали в подвале, требуя деньги

Задержание подозреваемых. Кадр из видео: ДП Актюбинской области

Подозреваемых в вымогательстве задержали с поличным в ходе спецоперации в Актобе. У одного из мужчин изъяли деньги, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В правоохранительные органы обратились двое местных жителей. Они рассказали, что малознакомые люди, применив физическую силу, избили их и сутки удерживали в подвале многоэтажного дома.

После чего путем вымогательства завладели более 1,7 млн тенге. На этом злоумышленники не остановились и через некоторое время стали требовать еще 1,5 млн тенге.

Полицейские с привлечением сотрудников спецподразделения задержали двоих подозреваемых 29 и 30 лет после передачи 400 тыс. тенге. При личном досмотре у одного из них были изъяты денежные средства.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.194 УК РК "Вымогательство", подозреваемые взяты под стражу.

Напомним, ранее в Актобе был задержан другой подозреваемый в вымогательстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974376-aktyubintsev-izbili-i-sutki-derzhali-v-podvale-trebuya-dengi/