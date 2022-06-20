Мужчину убили в Уральске

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Тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли на стройке в поселке Зачаганск (находится в подчинении у акимата Уральска), передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Западно-Казахстанской области.

По информации ведомства, 19 июня в 21.41 часов в поселке Зачаганск на строящемся объекте по улице Брусиловского было обнаружено тело мужчины 1972 года рождения с признаками насильственной смерти. Останки направили в морг для проведения экспертизы.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство)", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчин осудили за групповое изнасилование пассажирки такси в Уральске. Водителя автомобиля и его знакомого приговорили к 8 годам лишения свободы каждого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974902-muzhchinu-ubili-v-uralske/