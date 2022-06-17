528 млн тенге пытались вывезти из Казахстана через аэропорт Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали о том, что с начала текущего года из аэропорта Алматы за границу пытались незаконного вывезти 528 млн тенге наличными, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации КГД, сотрудниками таможенного поста "Жетысу" Департамента государственных доходов по Алматы с начала текущего года составлено 103 административных материала (по статьям 551 и 545 КоАП РК), также выявлено 13 фактов с признаками уголовного правонарушения.

Сумма выявленных или незадекларированных наличных средств превысила 528 млн тенге. По данным правонарушениям были наложены штрафы на общую сумму 3,2 млн тенге.

В ведомстве рассказали о некоторых случаях.

В январе после прохождения таможенного контроля на авиарейс Алматы – Абу-Даби в зале вылета была остановлена гражданка Казахстана, у которой обнаружены незадекларированные 57 тыс. долларов.

В феврале в зале вылета после прохождения контроля была остановлена гражданка РК, у которой обнаружены незадекларированные 97 тыс. долларов наличными. Материал был передан в ДЭР. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту экономической контрабанды.

Также в мае после прохождения таможенного контроля авиарейса сообщением Сеул – Алматы в зале вылета была остановлена еще одна пассажирка, у которой были обнаружены 12 тыс. долларов наличными

В начале текущего месяца в зале прилета при осуществлении таможенного контроля авиарейса сообщением Дубай – Алматы была остановлена гражданка РК. У женщины в ходе личного досмотра были обнаружены свыше 23 тыс. долларов. Она привлечена к административной ответственности.

В КГД напомнили казахстанцам, что с 14 марта 2022 года запрещен вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974535-528-mln-tenge-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-cherez-aeroport-almaty/