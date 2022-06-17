АФМ: 1,8 млн долларов и 630 млн тенге вложили алматинцы в финпирамиду

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Департамент АФМ по Алматы при содействии прокуратуры города начал досудебное расследование в отношении руководства филиала компании "TheFiniko", которую АРРФР признало финансовой пирамидой, сообщает официальный Telegram-канал Агентства по финмониторингу.

Как рассказали в ведомстве, больше 300 человек обратились в правоохранительные органы с заявлениями на основателей "TheFiniko".

"Суммы привлеченных средств - почти 1,8 млн долларов США и более 630 млн тенге", - говорится в сообщении агентства.

Согласно заключению Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, компания "TheFiniko" является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывали в нее деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

Правоохранители уже арестовали по делу троих человек.

"Сейчас устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды", - добавила в агентстве.

В АФМ призвали казахстанцев быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

"Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью "TheFiniko", просим обратиться по телефону доверия АФМ +7 (7172) 708-478", - добавили в ведомстве.

Ранее в Алматы в Генпрокуратуру обратились вкладчики другой финпирамиды - компании L-Capital. Они недовольны тем, что задержанных год назад руководителей компании отпустили под подписку о невыезде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974510-18-mln-dollarov-i-630-mln-tenge-sobrali-organizatory-finpiramidy-s-zhiteley-almaty/