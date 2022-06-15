Задержание спецназом подозреваемого сняли на видео в Актобе

Задержание. Кадр из оперативного видео: ДП Актюбинской области

В Актобе полицейские совместно с бойцами спецподразделения провели задержание подозреваемого в вымогательстве. 32-летний мужчина был пойман с поличным, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По данным ведомства, 4 июня в правоохранительные органы с заявлением о факте вымогательства обратился 32-летний актюбинец.

Мужчина рассказал, что незнакомый парень путем угрозы применения насилия завладел его денежными средствами в размере более 1 млн тенге.

Однако злоумышленник на этом не остановился. Спустя некоторое время он потребовал еще 1,5 млн тенге.

"Сотрудниками полиции совместно с бойцами спецподразделения в ходе проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий при передаче денежных средств в сумме 450 тыс. тенге задержан с поличным ранее судимый 32-летний подозреваемый", - сообщили в ДП Актюбинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.194 УК РК (Вымогательство). Подозреваемый взят под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974192-zaderzhanie-spetsnazom-podozrevaemogo-snyali-na-video-v-aktobe/