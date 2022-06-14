Мужчина застрелил жену из-за ревности к бывшему мужу в Туркестанской области

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Специализированный межрайонный суд по уг­оловным делам Туркес­танской области выне­с приговор 41-летнему мужчине. Его обвиняли в убийстве гражданской жены на почве ревности, передает Otyrar.kz.

Трагедия произошла в одном из сел Сауранского района. По материалам следствия, жертве было 34 года. Гражданский супруг из-за ревности к бывшему мужу выстрелил ей в голову из ружья 16­ калибра. Женщина скончалась на месте.

В суде обвиняемый утверждал, что не собирался убивать сожительницу, а хотел лишь ее припугнуть. При этом трое детей 2, 15 и 16 лет остались без матери.

Жителя Туркестанской области осудили на 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что павлодарца осудили за убийство жены на глазах у дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974071-muzhchina-zastrelil-zhenu-iz-za-revnosti-k-byvshemu-muzhu-v-turkestanskoy-oblasti/