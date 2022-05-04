"Сидел на корточках и тыкал в нее ножом": павлодарец убил жену на глазах у дочери

Антонида Гвоздева. Фото: из семейного архива

Житель Павлодара убил жену, которая хотела с ним развестись. Мужчина на глазах у падчерицы нанес 28 ножевых ранений супруге. Девушка проснулась от криков, прибежала на кухню и увидела окровавленную мать, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам дочери погибшей, 37-летняя Антонида Гвоздева подала на развод. Причиной якобы стала постоянная агрессия со стороны мужа. Шли судебные процессы. В июле 2021 года должны были уже вынести решение. Перед этим павлодарец решил навестить супругу, чтобы уговорить ее отказаться от расставания.

Сидела пара на кухне. Когда Антонида в очередной раз отказала, мужчина схватился за нож, говорит дочь погибшей. Девушка проснулась от криков мамы.

"Подскочила, побежала на кухню. Встала там, доля секунды, смотрю, а он сидит на корточках и тычет в нее ножом. Повернулся, на меня посмотрел. У него был бешеный взгляд, одновременно и злой, и страх как будто был, когда меня увидел. Повернулся и еще пару раз ударил", - вспоминает дочь Антониды Индира Гнездова.

На теле женщины насчитали 28 ножевых ранений. После смерти полицейские открыли уголовное дело. Расследовали по статье "Убийство", но в суде сторона защиты смогла доказать, что усматривается особая жестокость.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.5 ч.2 статьи 99 УК РК и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - огласил приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

Осужденного обязали выплатить 10 миллионов тенге морального вреда матери и дочери Антониды. У женщины осталось трое детей, самого младшего из которых она родила от супруга, который ее и убил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967983-sidel-na-kortochkah-i-tykal-v-nee-nozhom-pavlodarets-ubil-zhenu-na-glazah-u-docheri/