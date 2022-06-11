Бухгалтера осудили за крупное хищение в одном из детских садов Алматы

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Алматинские полицейские выявили крупное хищение в одном из детских садов города. Главного бухгалтера учреждения осудили, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

По данным ДП Алматы, дело передано в суд, вынесен обвинительный приговор, с назначением наказания осужденной и взысканием причиненного ущерба.

Об этом в благодарственном письме написала директор частного детского сада.

По информации полицейских, стражи порядка распутали дело по факту хищения в виде растраты вверенного имущества в крупном размере бывшим главным бухгалтером детсада.

Недавно похожий случай произошел в Актюбинской области. Там главный бухгалтер перечисляла деньги компании на счета своих родственников и купила на них квартиру. Женщину обвинили в присвоении 64 млн тенге. Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы и обязал вернуть все похищенные средства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973698-buhgaltera-osudili-za-krupnoe-hischenie-v-odnom-iz-detskih-sadov-almaty/