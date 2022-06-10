Бухгалтер похитила деньги компании и купила на них квартиру в Актюбинской области

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В Актобинской области главный бухгалтер перечисляла деньги компании на счета своих родственников и купила на них квартиру. Женщину обвинили в присвоении 64 млн тенге. Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы и обязал вернуть все похищенные средства, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда Алгинского района.

В городе Алга Актюбинской области на скамье подсудимых оказалась 40-летняя мать четверых детей, которая работала главным бухгалтером в частной компании.

Ее уличили в присвоении денег предприятия. Финансист была материально ответственной, имела доступ к деньгам и этим воспользовалась.

Из обвинения следует, что главбух переводила деньги со счета ТОО себе, сестре и матери. Потом их снимала и тратила на свои нужды.

Так она присвоила 64 миллиона тенге. Следствие установило, что на деньги компании она даже купила квартиру в городе Алга и оформила ее на свою свекровь.

Судили сотрудницу компании за присвоение вверенного имущества. Частично свою вину она признала, не согласна была с суммой ущерба. Она просила не лишать ее свободы, так как у нее четверо детей, самый младший родился в прошлом году.

Выяснилось также, что в 2016 году женщина получила условный срок за присвоение денег, когда работала финансистом на другом предприятии.

На этот раз наличие маленьких детей от реального срока ее не спасло. Суд Алгинского района приговорил теперь уже бывшего главного бухгалтера к 7 годам лишения свободы, обязал возместить ущерб в 64 млн тенге и заплатить госпошлину почти в 2 млн тенге.

Также по приговору суда конфискуют квартиру, которую осужденная купила на деньги, добытые преступным путем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973553-buhgalter-pohitila-dengi-kompanii-i-kupila-na-nih-kvartiru-v-aktyubinskoy-oblasti/