Три человека погибли при стрельбе на заводе в США

Полиция оцепила место происшествия. Фото: Mike Lewis and Colleen McGrath / Herald-Media

В американском штате Мэриленд в городе Смитсбург в результате стрельбы погибли три человека, передает FOX5.

Как сообщают правоохранительные органы, инцидент произошел на территории завода Columbia Machine недалеко от Смитсбурга. Прибывшие полицейские обнаружили трех погибших и одного раненого мужчину в тяжелом состоянии.

Отмечается, что подозреваемый скрылся с места преступления. Однако сотрудникам полиции удалось перехватить его автомобиль. Произошла перестрелка, в результате которой подозреваемый и полицейский получили ранения. Оба были госпитализированы.

Полиция заявила, что имя подозреваемого, его мотивы и другие подробности произошедшего не будут раскрываться на время расследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973457-tri-cheloveka-pogibli-pri-strelbe-na-zavode-v-ssha/