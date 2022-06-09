Супругов расстреляли из ружья в Жетысуской области

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24-летний талдыкорганец подозревается в покушении на убийство супружеской пары, расстрелянной из ружья. Мужчина и женщина выжили и сейчас с огнестрельными дробовыми ранениями находятся в больнице. По факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

Факт зарегистрирован в Ескельдинском районе, где 8 июня в селе Коныр злоумышленник обстрелял и ранил из ружья 34-летнего мужчину и его 31-летнюю супругу. Обоих госпитализировали в больницу.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Талдыкоргана, ранее неоднократно судимый за кражи. Выяснилось, что молодой человек на автомашине Mitsubishi Pajero на большой скорости проехал по сельской улице и поднял пыль, чем вызвал недовольство местных жителей.

"Конфликт возник из-за того, что супружеская пара сделала ему замечание. В ходе словесной перепалки подозреваемый спровоцировал драку с мужчиной и применил огнестрельное оружие, которое он возил в своем внедорожнике.

В итоге супруги получили дробовые ранения и были доставлены в больницу. Уголовное дело возбуждено по ст.99 с применением ст.24 УК РК, то есть "Покушение на убийство". Подозреваемый задержан и помещен под стражу. По факту назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что у задержанного изъято нигде не зарегистрированное охотничье ружье 12 калибра. Оно приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973404-suprugov-rasstrelyali-iz-ruzhya-v-zhetysuskoy-oblasti/