Казахстанка сообщила по телефону код из SMS и лишилась 10 млн тенге

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53-летняя жительница Хромтау из-за своей доверчивости лишилась сбережений, а это около 10 млн тенге. Подробности озвучили в департаменте полиции Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, женщине на мобильный телефон позвонил незнакомец и представился сотрудником банка второго уровня.

Злоумышленник, войдя в доверие, предложил жительнице Хромтау обезопасить счета от мошенников, порекомендовав ей просто озвучить код из SMS-сообщения.

Горожанка сделала все так, как ей сказали, после чего неизвестный перевел все ее сбережения с трех банковских счетов на свою карту. В итоге женщина лишилась около 10 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК "Мошенничество".

Правоохранители проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

Напомним, ранее сообщалось, что актюбинец хотел разбогатеть за счет игры на бирже, но потерял миллионы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973213-kazahstanka-soobschila-po-telefonu-kod-iz-sms-i-lishilas-10-mln-tenge/