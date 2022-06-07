Актюбинец хотел разбогатеть за счет игры на бирже, но потерял миллионы

Иллюстративное фото: pexels.com

69-летний житель Актобе хотел улучшить свое материальное положение за счет игры на финансовой бирже, но потерял внушительную сумму, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, с мужчиной связался якобы представитель биржи. Он попросил оплатить налоги за перевод денег, комиссии, страховые премии и другое.

Актюбинец перевел все свои сбережения, а это около 5 млн тенге. После получения денег с жителем города перестали выходить на связь. Тогда он обратился в полицию.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.190 ч.3 УК РК "Мошенничество". Стражи порядка работают над установлением личности подозреваемых для их дальнейшего задержания.

Полицейские напомнили, что настоящие брокеры не донимают людей звонками, не попросят перевести средства на карты физических лиц и другие платежные системы. Граждан призвали быть более бдительными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972978-aktyubinets-hotel-razbogatet-za-schet-stavok-na-birzhe-no-poteryal-milliony/