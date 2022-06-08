Аэропорт Усть-Каменогорска. Фото: ustinka.kz

Людей эвакуировали из аэропорта Усть-Каменогорска после поступления в полицию сообщения об обнаружении подозрительного предмета, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

По информации ведомства, 8 июня в 15.32 часов на канал "102" поступило сообщение о том, что в аэропорту Усть-Каменогорска при сканировании багажа был обнаружен подозрительный предмет.

На место происшествия выехали экстренные службы для проведения проверки поступившего сигнала.

"Посетители и персонал эвакуированы. Работа аэропорта будет возобновлена после соответствующей проверки", - пояснили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

Позже в ведомстве проинформировали, что опасных предметов не обнаружено. Работа аэропорта возобновлена в штатном режиме.

Напомним, 24 мая в одной из школ Кокшетау обнаружили жестяную банку с проводами. Ее взорвали на безопасном расстоянии. Выяснилось, что устройство принесла одна из учениц учебного заведения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973206-lyudey-evakuirovali-iz-aeroporta-ust-kamenogorska/