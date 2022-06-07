Чиновников из Костанайской области подозревают в торговле людьми

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Начато досудебное расследование в отношении должностных лиц управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области по факту торговли людьми. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, чиновников подозревают в передаче недееспособной женщины, которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений Костанайской области, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых в Нур-Султане.

Одна из фигуранток дела с санкции суда взята под домашний арест.

В Антикоре отметили, что окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято по результатам расследования.

Иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Напомним, ранее в Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили, что более 14 млн тенге похитили бухгалтеры районной больницы в Кызылординской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972910-chinovnikov-iz-kostanayskoy-oblasti-podozrevayut-v-torgovle-lyudmi/