АФМ: Более 14 млн тенге похитили бухгалтеры районной больницы в Кызылординской области

Кадр из видео: АФМ РК

В Кызылординской области проведено расследование дела по факту растраты и хищения бюджетных средств в особо крупном размере бывшими работниками Жанакорганской районной больницы. Результаты озвучило Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

"Главный бухгалтер, используя служебные полномочия, с 2015 по 2019 годы оформляла фиктивные командировочные документы, находила лиц, на карточки которых перечисляла, затем снимала эти суммы", - сообщили в ведомстве.

В АФМ добавили, что к делу были приобщены материалы аудиторских проверок и заключения экспертов, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Сумма причиненного ущерба превысила 14 млн тенге.

Бывшие работники районной больницы Сатыбалдиева и Шомантаева приговорены к 7 годам лишения свободы. Им на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов.

Бурисбаев, третий причастный к делу, приговорен к 2 годам ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972751-afm-bolee-14-mln-tenge-pohitili-buhgaltery-rayonnoy-bolnitsy-v-kyzylordinskoy-oblasti/