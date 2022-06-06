Многомиллиардные нарушения выявили в компании QazaqGaz

Иллюстративное фото: kaztransgas.kz

Глава нацкомпании QazaqGaz Санжар Жаркешов на правчасе в мажилисе рассказал о посреднических схемах и многомиллиардных нарушениях в компании в период, когда ею руководил Кайрат Шарипбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Санжар Жаркешов напомнил, что после смены руководства QazaqGaz после январских событий по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была организована полная проверка деятельности компании.

"В соответствии с поручением президента по организации полной проверки и обеспечению прозрачности деятельности компании проводится конкретная работа.

На сегодняшний день выявлено посреднических схем и финансовых нарушений на сумму более 937 млрд тенге, из них нарушения на 123 млрд тенге выявлены правоохранительными органами.

Есть хорошая казахская поговорка: "Тот, кто скрывает болезнь, в скором времени умрет". Мы готовы говорить обо всем открыто. Проблем много, пытаемся решить", – заверил Жаркешов.

Напомним, что бывшего главу QazaqGaz Кайрата Шарипбаева освободили от должности 14 января этого года. А в марте сообщалось, что в Казахстане нашли майнинговые фермы, связанные с Шарипбаевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972813-mnogomilliardnye-narusheniya-vyyavili-v-kompanii-qazaqgaz/