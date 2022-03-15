Связанные с Болатом Назарбаевым и Кайратом Шарипбаевым майнинговые фермы выявили в Казахстане

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Агентство по финмониторингу РК выявило несколько незаконных майнинговых ферм, аффилированных с известными бизнесменами. Среди них - Болат Назарбаев, Кайрат Шарипбаев, Ерлан Нигматулин и другие, передает NUR.KZ.

Как сообщают в АФМ РК, незаконная деятельность майнинговых ферм привела к возникновению рисков сбоев поставки и дефицита электроэнергии потребителям и предпринимателям. АФМ совместно с госорганами провели комплексные проверки в деятельности майнинговых ферм, в результате которых 55 ферм добровольно прекратили свою деятельность, демонтировали оборудование и вывезли его из мест дислокации.

"Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым в Павлодарской области, а также экс-председателем правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Кайратом Шарипбаевым в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов, Ерланом Нигматулиным, в Карагандинской области", - сообщили в АФМ.

Кроме того, была пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы. Их владельцы не уведомили уполномоченный орган о начале деятельности или незаконно подключились к источникам энергоснабжения без техусловий, а также необоснованно размещались на территории специальных экономических зон, уклоняясь от уплаты налогов и таможенных платежей.

Например, ферма в Карагандинской области располагалась на территории СЭЗ Сары-Арка, чьим видом деятельности является производство оборудования, строительство и металлургия.

"Среди майнинговых компаний, осуществлявших незаконную деятельность, имеются фирмы, аффилированные с одним из богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes Кайратом Итемгеновым, кроме того, незаконную деятельность осуществляли компании, связанные с экс-руководителем департамента МВД Тлегеном Маткеновым", - рассказали в агентстве.

Там отметили, что оборудование было завезено из Китая, Южной Кореи, Сингапура, Турции и Грузии, причем в некоторых случаях - контрабандой.

К примеру, в Алматы из Китая было завезено более 1000 единиц майнингового оборудования на 2,8 млрд тенге.

"Всего Агентством по финмониторингу зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тыс. единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге. Принимаемые АФМ меры способствуют не только сдерживанию роста потребления электроэнергии, но и высвобождению энергомощностей. В результате проводимой работы суточное потребление электроэнергии в стране снизилось на 600 Мегаватт/час.

Следует отметить что отсутствие регулирования майнинга создает угрозы для финансовой системы и благосостояния граждан. Криптовалюта может служить инструментом для финансирования терроризма, приобретения оружия и наркотиков", - заключили в АФМ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960755-svyazannye-s-bolatom-nazarbaevym-i-kayratom-sharipbaevym-mayningovye-fermy-vyyavili-v-kazahstane/