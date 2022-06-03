Тайник с пистолетом и наручниками нашли в степи в Кызылординской области (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Сотрудники полиции обнаружили тайник с оружием, спецодеждой и боеприпасами в степях Кызылординской области, сообщает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в правоохранительных органах, стражи порядка изъяли из тайника обрез, пистолет, патроны, кухонный нож, каску, резиновую дубинку, железные наручники и спецодежду.

"В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование. Проводится проверка. Истинную принадлежность составляющих схрона установит дальнейшее расследование", – говорится в сообщении полиции.

После январских событий полицейские продолжают находить различные схроны с оружием по всему Казахстану. Так, в начале апреля в Алматинской области был найден схрон с шумовыми гранатами и ружьями, а в конце апреля два тайника с оружием были обнаружены в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972337-taynik-s-pistoletom-i-naruchnikami-nashli-v-stepi-v-kyzylordinskoy-oblasti-video/