Схрон с оружием, гранатами и бронежилетом нашли в Алматинской области

Найденные ружья и гранаты. Фото: polisia.kz

В Талгарском районе Алматинской области был найден очередной схрон с оружием и боеприпасами, сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

По информации полицейских, во вторник, 5 апреля в поле недалеко от поселка Рыскулова был найден тайник с оружием. Сообщается, что похищенный ранее боевой арсенал был упакован в мешки и полиэтиленовые пакеты.

"В тайнике были обнаружены одноствольное ружье Browning, 10 слезоточивых и шумовых гранат, бронежилет и 100 патронов от различного оружия 12 калибра, а также 7,62 миллиметров и 9 миллиметров", – сообщили в МВД.

Сотрудниками полиции было установлено, что оружие и боеприпасы похищены в Алматы во время январских массовых беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963808-shron-s-oruzhiem-granatami-i-bronezhiletom-nashli-v-almatinskoy-oblasti/