Семейчанка отдала деньги в надежде на исцеление дочери от болезни, но осталась ни с чем

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Жительница Семея в попытке победить болезнь дочери с помощью нетрадиционной медицины заплатила "целительнице", но желаемого эффекта не дождалась. В итоге женщина обратилась в полицию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

В начале мая текущего года в правоохранительные органы обратилась 42-летняя жительница Семея. Она рассказала, что еще весной 2017 года неизвестная женщина под предлогом исцеления ее дочери от кожной болезни завладела денежными средствами в размере 210 000 тенге.

Стражи порядка установили, что потерпевшая, услышав о "магических способностях" злоумышленницы, решила обратиться к ней за помощью. Однако обряды "целительницы" никакого результата не дали.

Полицейские после обращения семейчанки в результате принятых мер задержали 61-летнюю подозреваемую. Она дала признательные показания и вернула деньги. В отношении женщины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.1 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972290-semeychanka-otdala-dengi-v-nadezhde-na-istselenie-docheri-ot-bolezni-no-ostalas-ni-s-chem/